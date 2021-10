Lavoro, ecco le professioni più ricercate in Italia nel 2021

A volte non manca il lavoro, ma i lavoratori. La carenza di camionisti nel Regno Unito ha causato lunghe file al distributore di benzina, con gli automobilisti che sono rimasti a secco. Anche in Italia ci sono delle professioni che sono più ricercate di altre. Assolavoro Datalab, Osservatorio dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, approfondisce il tema con una ricerca periodica. Sono saltati fuori 30 posti di lavoro tra i più richiesti in Italia.

LE PROFESSIONI CHE LE AZIENDE NON TROVANO

Dalla ricerca è emerso con ci siano molte professioni che le aziende non trovano. Attualmente la disoccupazione in Italia ha un tasso al 10%, secondo l'ultimo dato Istat aggiornato ad agosto 2021. Il mercato del lavoro ha subito delle trasformazioni profonde, soprattutto con la pandemia. È cresciuta la richiesta di figure nuove, legate alla digitalizzazione per esempio, che le aziende faticano ad assumere.

IL METODO

L'analisi ha messo in evidenza le 30 professioni più richieste, privilegiando una suddivisione per qualifica. Per le professioni ad “alta qualifica” nei mesi scorso ai primi posti c'erano tutti i lavori legati al mondo della medicina: infermieri qualificati, tecnici di laboratorio e medici. Il Covid-19 ha inevitabilmente fatto schizzare la richiesta di questo tipo di figure professionali specializzate. Nell'ultima rilevazione, con riferimento al bimestre maggio-giugno 2021, aumentano le professioni legate al mondo tecnologico.

LE PROFESSIONI A “ELEVATA QUALIFICA”

Guardando alle graduatoria, in prima posizione tra le professioni più ricercate troviamo lo sviluppatore front end, seguito dal software engineer e java software engineer, con al terzo posto il project manager IT. Alta richiesta anche per gli ingegneri di sistema e specialisti dell'e-commerce.

LE PROFESSIONI A “MEDIA QUALIFICA”

Cambiando categoria, tra le professioni a “media qualifica”, troviamo in cima alla graduatoria gli specialisti commerciali, quelli del marketing online e gli operatori help desk. C'è uno spazio anche per i cuochi e i tecnici elettromeccanici. Nella categoria della “bassa qualifica” c'è molto richiesta per gli operai metalmeccanici spazializzati.

E QUELLE A “BASSA QUALIFICA”

Manutentore elettromeccanico, assemblatori di schede elettroniche e addetti ai robot di saldatura. Ecco come è composto il podio delle professioni “a bassa qualifica” più ricercate dalle aziende. Alta la richiesta anche per addetti al controllo qualità, conduttori impianti e addetti all'assemblaggio e montaggio dell'industria meccanica.

