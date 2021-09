Landini: "Se il governo non ci risponde siamo pronti a mobilitarci"

Ansa

"Se il governo non ci dà risposte già dai prossimi giorni, dobbiamo fare assemblee nei luoghi di lavoro e se non ci saranno risposte nella legge di stabilità potremmo anche valutare con Cisl e Uil tutte le iniziative di mobilitazione necessaria". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini auspicando che "si apra una discussione per riformare le pensioni" e sottolineando che "serve la riforma del fisco".