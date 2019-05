Landini (Cgil): "Pil sale? Meglio che niente ma siamo indietro"

"Meglio lo 0,1 che niente, ma non è neanche un prefisso; se guardiamo i dati complessivi noi continuiamo a essere indietro". Lo dice Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, commentando i dati Istat sul Pil. "Chi oggi plaude allo 0,1 dell'Istat, cioè il governo, è lo stesso che ha fatto un Def qualche settimana fa dicendo che non si cresce come si prevedeva e che se non cambia nulla tra tre anni la disoccupazione sarà ancora oltre il 10%".