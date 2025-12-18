Lagarde: “Economia resiliente, grazie a forti consumi ed export”

TASSI, SIAMO IN BUONA POSIZIONE

La decisione sui tassi è stata presa “all’unanimità e il consiglio ha confermato che siamo in una buona posizione per quanto riguarda la politica monetaria”, ha sottolineato la presidente della Bce, Lagarde. “Il consiglio - ha aggiunto - è stato anche unanime nel ribadire la piena opzionalità della politica monetaria, ovvero che le decisioni saranno prese sulla base dei dati e potrebbero portare a un taglio del costo del denaro così come eventualmente a un rialzo”.