La tua foto sulla luna? Per 10 dollari ce la porta la NASA

Hai mai sognato di andare sulla luna? Di camminare tra i suoi crateri almeno una volta nella vita? Ok, forse non puoi ancora poggiarci i piedi, ma la faccia sì. Hai letto bene.

ANDARE SULLA LUNA IN POCHI CLICK

L'idea è venuta a Jimmy Donaldson, in arte Mr Beast, youtuber statunitense tra i più popolari al mondo con 50 milioni di iscritti al proprio canale e 7,5 miliardi di visualizzazioni totali. Il ventiduenne del Kansas ha contattato la NASA per farsi riservare spazio a bordo del lander Peregrine che verrà lanciato sulla luna a luglio del 2021. Non uno spazio per sé, ma per un hard disk contenente foto, video e meme di chiunque voglia andare sulla luna. Il metodo è semplice, lo spiega Mr Beast sul sito creato ad hoc per la “missione” e condiviso su Twitter il 24 gennaio: “Mandaci una tua foto o un video da un secondo, noi lo caricheremo sull'hard disk che il lander di Astrobotic Technology porterà sulla luna. Il costo della transazione è di dieci dollari e per farla c'è ancora più di un mese di tempo (il countdown si può monitorare sul sito www.shopmrbeast.com).

UN HARD DISK A BORDO DI PEREGRINE

“È la prima capsula del tempo digitale a finire nello spazio”, ha esordito lo youtuber, che sul suo canale ha anche organizzato una diretta streaming per raccontare il progetto ai fan. “Ho comprato uno spazio a bordo dell'astronave per portare un dischetto sul corpo celeste più vicino a noi. Ho pensato che sarebbe stato divertente permettere a voi ragazzi di mettere quello che volete su quel disco”, ha spiegato. La navicella spaziale prodotta dalla Astrobotic Technology – società privata specializzata nella robotica per le missioni nello Spazio – partirà a luglio per la sua, trasportando sia carichi disposti dal Governo, sia privati. L'hard disk che Mr Beast consegnerà agli astronauti farà parte del materiale commerciale ospitato a bordo.

UN "ASSEMBRAMENTO" SULLA LUNA

Astrobotic Technology è una delle tre società assunte negli ultimi anni dalla NASA per il trasporto di carichi nello spazio e ha raggiunto un accordo con l'agenzia per poter vendere la superficie da questa non occupata a bordo del lander, o per utilizzarla in base alle proprie necessità. Mr Beast ha colto al volo l'occasione ed è pronto a imbarcare il suo hard disk sul lander Peregrine. Potrebbe essere il primo assembramento della storia sulla Luna. Fortuna che per le foto non vale ancora la distanza di sicurezza.

