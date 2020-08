La Roma è di Friedkin, c'è l'accordo preliminare: finisce l'era Pallotta

L'AS Roma è di proprietà del gruppo Friedkin: la firma dell'accordo preliminare arriva nella notte e chiude l’era Pallotta. L'operazione da 591 milioni di euro, debito compreso, segna un nuovo inizio per il club giallorosso, che sarà controllato attraverso una newco con sede a Londra. Il magnate statunitense Dan Friedkin ha trovato la strada spianata dopo il ritiro dall'affare da parte della cordata del Kuwait guidata da Al Baker.

L'operazione - si legge nel comunicato ufficiale - è valutata in circa 591 milioni di euro e prevede il closing entro la fine di agosto. Ci sono clausole che permettono a Pallotta di risolvere l'accordo sottoscritto trattenendo il deposito di garanzia versato da Friedkin se entro il 17 agosto non ci sarà la cessione definitiva. Il gruppo americano nella valutazione della società ha inserito anche le passività debitorie. Al completamento dell'operazione Friedkin dovrà lanciare una offerta pubblica obbligatoria sulle azioni in circolazione del Club (che rappresentano circa il 13,4% del capitale sociale del Club).

Pallotta: "I Friedkin saranno grandi proprietari" - "Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il Friedkin Group per la vendita dell’AS Roma.", ha dichiarato James Pallotta "Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare il percorso formale e legale che porterà al passaggio di mano del Club. Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per l’AS Roma”.

Friedkin Group: "Vogliamo chiudere in fretta" - “Noi tutti al Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari a diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nella famiglia dell’AS Roma”, hanno fatto sapere i Friedkin.