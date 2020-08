Dan Friedkin, il texano con un patrimonio di 4 miliardi di dollari

Oltre 150 concessionarie d'auto negli Usa - Il fiore all'occhiello del gruppo creato da papà Thomas cinquant'anni fa è il Gulf States Toyota, che lo scorso anno ha registrato vendite per un totale di 9 miliardi di dollari potendo contare sulla distribuzione esclusiva delle auto giapponesi in cinque Stati attraverso 150 concessionarie a Houston, in Texas, dove ha sede, e poi in Arkansas, Mississipi, Louisiana e Oklahoma.

Dal turismo alla filantropia - Dopo la morte del padre, nel 2017, a Dan è passata la gestione dell'intera holding di famiglia attiva anche nel settore del turismo (ha investito nei resort di lusso della Auberge) e dell'entertainment (sviluppa, produce e finanzia film, programmi televisivi e documentari). Il Gruppo Friedkin è inoltre impegnato in progetti filantropici e lavora per la salvaguardia di oltre 2 milioni di ettari di territori incontaminati della Tanzania.

La vita privata di Dan Friedkin - Tra le passioni private di Dan, sposato e padre di 4 figli, c'è sicuramente quella per l'aviazione (possiede infatti una delle più grandi collezioni di aerei da guerra degli Stati Uniti), mentre sul fronte sportivo ha già manifestato interesse a diventare manager di una società nel 2017, quando tentò senza successo di acquistare la franchigia Nba degli Houston Rockets.