La Lazio sogna Wall Street

Lotito smentisce le voci sulla vendita e annuncia: “Mio figlio oggi suonerà la campanella al Nasdaq”. Per ora nulla di concreto, ma non si esclude una futura quotazione sulla Borsa di New York
La Lazio prepara il grande sbarco a Wall Street? Per ora si tratta solo di una indiscrezione, ma l’annuncio fatto dal presidente Claudio Lotito durante la cena di Natale della società ha dato il "la" alle voci di mercato.
L’ANNUNCIO DI LOTITO
Come ogni anno i membri di squadra, staff e dirigenza della Lazio si sono ritrovati in un locale per lo scambio di auguri. Durante la serata ha preso la parola il presidente Claudio Lotito, che per prima cosa ha detto che la società farà il mercato nella sessione di gennaio dopo il blocco, definito “assurdo”, imposto dalla Federcalcio.
LAZIO VERSO WALL STREET?
Poi Lotito ha sganciato la bomba: "Domani mio figlio Enrico suonerà la campanella del Nasdaq alla Borsa di New York, sarà il secondo caso per una squadra di calcio. Solo il Psg lo ha fatto prima di noi". Ciò non significa che la Lazio è già pronta a quotarsi a Wall Street, visto che il suono della campanella ha un valore simbolico, ma si tratta comunque di un evento che apre prospettive per il futuro.
LE ALTRE SQUADRE QUOTATE
Insieme alla Juventus, la Lazio è l’unica squadra di Serie A quotata a Piazza Affari. Quindi l’arrivo a New York del direttore generale Enrico Lotito potrebbe non essere un semplice “caso”. La Lazio potrebbe ripercorrere la strada del Cadice, club spagnolo quotato sul Nasdaq. A livello europeo il Manchester United, di proprietà di una famiglia americana, è invece quotato sul New York Stock Exchange.
LOTITO: LAZIO CLUB SOLIDO
L’annuncio di Claudio Lotito può essere letto anche come una risposta alle voci che circolano su una possibile cessione della società. “Abbiamo un patrimonio immobiliare unico in Italia. La Lazio non è scalabile e quindi sarà ceduta solo quando lo deciderò io”, ha detto Lotito. “Ci hanno bloccato il mercato - ha proseguito il presidente - per una spesa di 3 milioni che è stata anticipata a marzo invece che essere effettuata ad aprile. Non ci è stato consentito di fare acquisti con danni enormi, perché abbiano ricevuto offerte molto interessanti per un paio di giocatori, che però abbiamo dovuto lasciare perdere perché, non potendo comprare, non potevamo fare cessioni”.