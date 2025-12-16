La Lazio sogna Wall Street

LOTITO: LAZIO CLUB SOLIDO

L’annuncio di Claudio Lotito può essere letto anche come una risposta alle voci che circolano su una possibile cessione della società. “Abbiamo un patrimonio immobiliare unico in Italia. La Lazio non è scalabile e quindi sarà ceduta solo quando lo deciderò io”, ha detto Lotito. “Ci hanno bloccato il mercato - ha proseguito il presidente - per una spesa di 3 milioni che è stata anticipata a marzo invece che essere effettuata ad aprile. Non ci è stato consentito di fare acquisti con danni enormi, perché abbiano ricevuto offerte molto interessanti per un paio di giocatori, che però abbiamo dovuto lasciare perdere perché, non potendo comprare, non potevamo fare cessioni”.