La Fed alla sfida di contrastare l'inflazione a quasi tutti i costi

Oltre al previsto aumento di

75 punti

Fed

Powell

atterraggio duro

, lasi è mostrata determinata a inasprire le condizioni monetarie a un ritmo ancora più rapido e prevede di mantenere i tassi a un livello restrittivo più a lungo. I messaggi piuttosto aggressivi dei "dots" dei membri del Fomc e della conferenza stampa dimiravano a dissipare la percezione del mercato secondo cui la Fed potrebbe rinunciare a mantenere i tassi alti a lungo per timori di recessione. La banca centrale invece riconosce che l'elevata probabilità di un, anche con una recessione, è il male minore rispetto al radicamento dell'inflazione nelle aspettative, mentre un'azione ritardata sarebbe alla fine molto più dolorosa.

VERSO UN AUMENTO ANCHE NEL 2023

Generali Investments

Paolo Zanghieri

25 punti

È l'analisi difirmata dal Senior Economist, secondo cui la Fed punta ad aumentare i tassi di altri 125 punti entro dicembre, anche se Powell ha evidenziato che c'è un numero significativo di membri del Fomc che si accontenterebbe di “soli” 100. Inoltre il 2023 vedrebbe un ulteriore aumento dianziché il taglio di quasi 50 prezzato dal mercato prima della riunione del 21 settembre, mentre tagli ai tassi saranno considerati solo nel 2024. Entro fine 2025 il costo del denaro dovrebbe essere circa 40 punti sopra il tasso neutrale, nonostante l'evidente rischio per la crescita di un periodo così prolungato di politica monetaria restrittiva.

CRESCITA USA SOTTO IL TREND FINO AL 2025

economia USA

Zanghieri

territorio restrittivo

La crescita dell'rimarrà infatti sotto il trend almeno fino al 2025 e la disoccupazione dovrebbe aumentare di 0,7 punti in un paio d'anni. Due condizioni secondonecessarie per riportare l'inflazione al 2%, uno scenario che comunque non si presenterà prima del 2025 nelle proiezioni dello stesso Fomc, secondo cui l'inflazione sarà più persistente rispetto a quanto previsto a giugno. Ora che i tassi ufficiali sono entrati in, Powell ha affermato che il Fomc desidera vedere tassi reali positivi per un periodo prolungato.

LA FED NON HA PAURA DI STRINGERE TROPPO

Generali Investments

Powell

L'esperto diosserva che condizioni finanziarie più restrittive richiedono diversi mesi per incidere pienamente sull'economia, e quindi è difficile stabilire una sequenza chiara delle prossime mosse monetarie, anche se le indicazioni non lasciano molti dubbi. La Fed chiaramente non ha ancora paura di stringere troppo, masi è concentrato molto sui rischi che una politica restrittiva rappresenta per il mercato del lavoro e ha ribadito che è possibile evitare licenziamenti considerevoli.

PIÙ DIFFICILE EVITARE UN ATTERRAGGIO DURO

aspettative di inflazione

Secondo Zanghieri due fattori dovrebbero aiutare: lesostanzialmente ancorate e l'attenuarsi dei grandi shock negativi dell'offerta che hanno colpito l'economia dal 2020. Powell è apparso comunque molto meno fiducioso sulla possibilità di evitare un atterraggio duro e, anche senza citare la recessione, affermato che esiste una probabilità "molto alta" che la crescita rimanga sotto il trend per un periodo sostanziale.

SACRIFICI NECESSARI CONTRO L'INFLAZIONE

inflazione elevata

Ha anche ammonito che non ci sono modi indolori per combattere un'e persistente e che i sacrifici sono necessari. Solo con prove molto convincenti che l'inflazione si sta dirigendo costantemente verso l'obiettivo, la Fed inizierà ad allentare la politica. Secondo Generali Investments, la decelerazione globale dell'economia si rivelerà una sfida molto dura per la determinazione della Fed di spingere i tassi a livelli mai visti dalla metà del 2000 e mantenerli lì per almeno un anno.

IL MERCATO NON L'HA PRESA BENE

Zanghieri

rendimento dei Treasury

L'ulteriore svolta da falco della banca centrale guidata da Jay Powell, osservain conclusione, è stata non sorprendentemente accolta male dai mercati, con l'S&P in calo dell'1,7% e ila 2 anni salito al 4,1%, il livello più alto degli ultimi 15 anni.