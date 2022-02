La DeLorean di Ritorno al Futuro torna nel 2022 in versione elettrica

Arrivare fino a 88 miglia orarie, sparire nel nulla lasciando due strisce infuocate, per poi riapparire nel passato o nel futuro. Questo era il modo di viaggiare nel tempo utilizzando un'auto marca DeLorean raccontato dal ‘cult' simbolo degli anni '80, ‘Ritorno al Futuro', film che ha fatto sognare ormai tre generazioni. Nel corso di quest'anno, il desiderio dei fan di guidare l'auto simbolo del film diretto da Robert Zemeckis nel 1985 e interpretato da Michael J. Fox potrebbe diventare finalmente realtà.

UNA DELOREAN ELETTRICA

Nel gennaio 2021 la DeLorean Motor Company (DMC) aveva annunciato il ‘Back of the DeLorean', il ritorno della celebre auto, realizzando la nuova edizione della DMC-12 anni ottanta. La promessa fatta non solo ai fan della trilogia sembra potersi realizzare nel 2022 visto la diffusione di un video di presentazione del veicolo pubblicato sul sito della società. Il ‘teaser' mostra due fulmini simbolici che attraversano la sagoma dell'auto, suggerendo a molti che la DeLorean in versione ‘4.0' sarà alimentata da un propulsore elettrico, forse anche più di uno. Un futuro caratterizzato da una profonda evoluzione e confermato anche dallo slogan scelto dalla società (Welcome to the future), che potrebbe portare l'auto guidata da Doc e Martin Mc Fly ad assumere il nome di ‘DeLorean EVolved'.

LA PROGETTAZIONE

A mettere le mani sul progetto sarà la società del designer italiano Giorgetto Giugiaro, lo stesso imprenditore che aveva realizzato la DeLorean negli anni '80, oltre a modelli storici come la Lancia Delta, la Lotus Esprit, la Maserati Coupé, la Spyder, la Fiat Panda e la Uno. Se la vecchia auto si caratterizzava da una carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato, la nuova ‘macchina del tempo' vista nel video presenta uno stile elegante e lussuoso, riproponendo anche la classica apertura delle porte ad ‘ali di gabbiano'. La DMC non ha rivelato praticamente nessun dettaglio, ma registrandosi sul sito è possibile rimanere aggiornati sulle prossime novità.

