La cinese Byd sorpassa Tesla con ricavi oltre i 100 miliardi di dollari nel 2024

I NUMERI DI BYD

Il colosso cinese delle e-car ha superato la soglia psicologica dei 100 miliardi di dollari sulla spinta dell’espansione all’estero e grazie alle ultime novità, come la guida autonoma e la nuova tecnologia di ricarica ultraveloce in grado di aggiungere 400 chilometri di autonomia a un’auto elettrica in soli cinque minuti. Tuttavia, il margine lordo di Byd nel quarto trimestre è diminuito, in quanto ha registrato un aumento dei costi operativi. Il margine lordo dell’azienda nel quarto trimestre è stato del 17,01%, in calo di 4,88 punti percentuali rispetto al 21,89% del terzo trimestre.