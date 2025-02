La Cina mette in black list anche Calvin Klein e Tommy Hilfiger contro i dazi di Trump

I DAZI SU CARBONE, GAS E PETROLIO

In generale, la Cina imporrà dazi doganali del 15% sulle importazioni di carbone e gas naturale liquido dagli Stati Uniti a partire dal 10 febbraio. Dazi doganali del 10% saranno applicati anche alle importazioni di petrolio americano e ad altre categorie di beni provenienti dagli Stati Uniti: macchinari agricoli, grandi veicoli sportivi e furgoni e merci che potrebbero avere un impatto su aziende statunitensi come Caterpillar e Deere & Co.