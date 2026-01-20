La Borsa italiana vale la metà del Pil

LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ ITALIANE

Limitando l’analisi alle 411 società italiane, si nota come la capitalizzazione sia cresciuta del 40,6%, grazie in particolare al settore finanziario. Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil è cresciuto dal 38% a fine 2024 al 48% a fine 2025. Lo scorso anno il controvalore degli scambi azionari delle società vigilate è cresciuto di circa il 30% rispetto all’anno precedente.