La Borsa italiana vale la metà del Pil

La capitalizzazione complessiva di Piazza Affari sale da 836 miliardi di euro di fine 2024, a 1.077 miliardi di fine 2025, con un valore di mercato vicino alla metà del Pil italiano (48%)
La capitalizzazione complessiva di Borsa è salita, nel 2025, a circa 1.077 miliardi (+28,8%), da 836 miliardi di euro di fine 2024. Il valore delle azioni scambiate, quindi, si avvicina a toccare la metà del Pil italiano (48%). Si tratta del valore più alto dall’avvio delle rilevazioni della Consob, iniziate nel 2010.
RISALE IL NUMERO DI SOCIETÀ QUOTATE
Le società quotate su mercati regolamentati italiani sottoposte alla vigilanza della Consob, a fine dicembre 2025, sono risalite a 426, dalle 423 di giugno. Di queste società, 411 hanno sede legale in Italia.
TREND CRESCENTE
Il numero resta inferiore rispetto alle 434 società quotate di fine 2024, ma il dato che emerge mette in evidenza come nel secondo semestre la tendenza torna a crescere. I numeri sono quelli che emergono dall’ultimo Bollettino statistico, sezione Mercati, pubblicato dalla Consob, relativo al secondo semestre 2025.
LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ ITALIANE
Limitando l’analisi alle 411 società italiane, si nota come la capitalizzazione sia cresciuta del 40,6%, grazie in particolare al settore finanziario. Il rapporto tra capitalizzazione di Borsa e Pil è cresciuto dal 38% a fine 2024 al 48% a fine 2025. Lo scorso anno il controvalore degli scambi azionari delle società vigilate è cresciuto di circa il 30% rispetto all’anno precedente.
SCAMBI DI TITOLI DI STATO IN AUMENTO
In netto aumento gli scambi di titoli di Stato italiani (+39%), mentre stabile rimane l’attività sulle obbligazioni degli emittenti italiani diversi dallo Stato. Sale il valore degli scambi di Etf e strumenti finanziari derivati cartolarizzati (Etc ed Etn), con un aumento superiore al 44%. In calo, invece, gli scambi di fondi comuni (-45%).