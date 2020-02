La Borsa di Tokyo chiude in netto calo: indice Nikkei perde l'1,40%

La Borsa di Tokyo termina in calo per la quarta seduta consecutiva, con gli investitori che continuano a monitorare le conseguenze dalla diffusione del coronavirus sulle aziende a livello globale, e con la tecnologia sotto pressione dopo l'allarme sul fatturato della Apple per via del rallentamento delle attività produttive in Cina. Il Nikkei cede l'1,40% a quota 23.193,80, perdendo 329 punti.