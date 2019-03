La Borsa di Tokyo chiude in calo: indice Nikkei cede lo 0,65%

La Borsa di Tokyo termina la seduta in negativo, in scia alla fase di correzione degli indici azionari statunitensi, in calo per il terzo giorno consecutivo, con gli investitori che guardano alla sostenibilità della crescita globale dope le ultime stime dell'Ocse. Il Nikkei cede lo 0,65% a quota 21.456,01, perdendo 140 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è invariato sul dollaro, a un valore di 111,70, e a 126,30 sulla moneta unica.