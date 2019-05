La Borsa di Milano chiude in rialzo: Ftse Mib +0,28%

Seduta positiva a Piazza Affari: al termine delle contrattazioni l'indice Ftse Mib registra un rimbalzo dello 0,28% mentre il Ftse all share recupera lo 0,23%. Chiusura in progresso per le principali Borse europee. A Francoforte l'indice Dax ha guadagnato lo 0,72% mentre a Parigi l'indice Cac 40 ha chiuso in rialzo dello 0,27%. Stabile Londra dove l'indice Ftse 100 ha perso lo 0,06%. Bene Madrid con l'indice Ibex 35 in rialzo dello 0,39%.