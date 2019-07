La Borsa di Milano apre poco mossa: Ftse Mib -0,09%

La Borsa di Milano apre poco mossa. Il Ftse Mib in avvio ha segnato un calo dello 0,09% a 22.159 punti mentre l'All Share dello 0,36% a 24.051,54 punti. Lo spread tra Btp e Bund è sostanzialmente stabile in apertura dei mercati a 189 punti, ancora sui minimi da maggio 2018. Il rendimento per il titolo decennale italiano è all'1,65%.