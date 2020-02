La Borsa di Tokyo chiude in rosso: indice Nikkei perde il 3,34%

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana, dopo la festività di lunedì, in sostenuto calo, in scia al crollo dei listini globali, quando non si attenuano le paure di un'espansione dei contagi del coronavirus su scala internazionale. Il Nikkei lascia sul terreno il 3,34% a quota 22.505.41, lasciando sul terreno 781 punti. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui