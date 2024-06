La Bce taglia i tassi, si avvicina il momento di Fed e BoE: contesto positivo per i mercati

INFLAZIONE IN DISCESA IN UK

Nel Regno Unito la situazione è simile, se non addirittura molto più amplificata. Infatti, i recenti dati economici mostrano molta più resilienza del previsto e l’inflazione in discesa. Tuttavia persiste un problema relativo all’inflazione salariale che, sebbene sia in calo, rimane comunque troppo alta. “I dati di questa settimana - commenta Steve Bell - probabilmente lo confermeranno. L'aumento del 10% del salario minimo è in gran parte responsabile, ma l'inflazione salariale dovrebbe rallentare notevolmente in futuro”.