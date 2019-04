L'Ocse: in Italia cuneo fiscale più alto Ue per famiglie monoreddito

In Italia il cuneo fiscale sul lavoro dipendente è, per le famiglie monoreddito, il più alto tra i Paesi Ocse dopo la Francia. Secondo l'ultimo rapporto "Taxing wages" riferito al 2018, il cuneo per i nuclei familiari con due figli nei quali lavora solo una persona è pari al 39,1% a fronte di una media Ocse del 26,6%; se si guarda invece ai lavoratori single, invece, l'Italia è terza dopo Belgio e Germania, con il 47,9%.