L'International Advertising Association come "punto di riferimento in marketing e comunicazione"

14 dicembre 2018 12:35 LʼInternational Advertising Association come "punto di riferimento in marketing e comunicazione" Il neo presidente Alberto Dal Sasso ha illustrato le linee guida per i prossimi mesi. Presente alla presentazione di Milano anche Srinivasan Swamy, Chairman e World President

Si è tenuta a Milano presso l’Illy Flagshipstore di via Monte Napoleone la serata di presentazione del nuovo corso del capitolo Italiano della International Advertising Association, sotto la presidenza di Alberto Dal Sasso (nella foto in basso). "Education, ampliamento della membership e uno sforzo concertato con i paesi per rivitalizzare i capitoli esistenti ed aprirne di nuovi attraverso il lavoro, la passione e la determinazione", sono i punti salienti delineati dal Presidente e Chairman Global Srinivasan Swamy per i prossimi due anni.

"Lavoreremo per perseguire la leadership di pensiero e per costruire attività utili all'industry del marketing e della comunicazione a livello globale - ha aggiunto Swamy - IAA, secondo il ridisegno della propria mission, dovrebbe essere prontamente riconosciuta come il 'Global Compass' della 'marcom industry' ”.

A Milano era presente anche il Mananging Director Global Dagmara Sulzce che ha ricordato gli 80 anni dell'associazione e il ruolo di supporto nell’industry come la selfregulation, il responsible advertising, l’education e lo sviluppo di professionisti della comunicazione, sottolineando l’indipendenza dell'associazione per sua natura tripartita.

"Abbiamo lavorato sotto traccia negli ultimi mesi riposizionando IAA come bussola globale delle comunicazioni di marketing -ha affermato Alberto Dal Sasso, Presidente del Capitolo Italiano, nel saluto di apertura della serata-. Il capitolo italiano dell’International Advertising Association si propone di essere un rinnovato punto di riferimento per i professionisti del marketing e della comunicazione attraverso una visione articolata su tre distinti livelli: Inspiration, Connection ed Education. Questi tre livelli si distinguono e sviluppano su diversi fronti: nel patrocinio di eventi tematici e di networking, nella costituzione di un “pillar” del “luxury”, dove l’Italia fungerà da guida per tutta l’organizzazione internazionale IAA".