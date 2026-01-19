Kkcg Maritime lancia Opa parziale su Ferretti

AZIONISTA DI FERRETTI DAL 2023

Kkcg Maritime è controllata da Kkcg, gruppo europeo che investe in società con l’obiettivo di accompagnarle nei processi di innovazione e nello sviluppo del business. È azionista di Ferretti sin dalla quotazione nel 2023. L’offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e non porterà Kkcg Maritime a superare la soglia del 30%. Questa soglia, infatti, farebbe scattare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.