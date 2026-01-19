Kkcg Maritime lancia Opa parziale su Ferretti

Il target è aumentare la partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale della società di yacht. L’offerta, a 3,50 euro per azione, non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti
Il gruppo ceco Kkcg Maritime lancia un’offerta pubblica di acquisto parziale volontaria con oggetto un massimo di 52.132.861 azioni di Ferretti. L’obiettivo è quello di aumentare la propria partecipazione dal 14,5% al 29,9% del capitale della società. Al completamento dell’offerta - si legge in una nota - Kkcg Marine intende esercitare i diritti di voto a sostegno dell’elezione dei candidati al Consiglio di amministrazione che proporrà alla prossima assemblea degli azionisti di Ferretti.
AZIONISTA DI FERRETTI DAL 2023
Kkcg Maritime è controllata da Kkcg, gruppo europeo che investe in società con l’obiettivo di accompagnarle nei processi di innovazione e nello sviluppo del business. È azionista di Ferretti sin dalla quotazione nel 2023. L’offerta non è finalizzata al delisting delle azioni Ferretti e non porterà Kkcg Maritime a superare la soglia del 30%. Questa soglia, infatti, farebbe scattare l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria.
I TERMINI DELL’OFFERTA
L’offerta prevede che gli azionisti aderenti riceveranno 3,50 euro per azione in denaro, equivalenti a circa 31,71 dollari di Hong Kong, su base cum-dividendo. Il corrispettivo rappresenta un premio del 21,3% rispetto al prezzo ufficiale undisturbed delll’11 dicembre 2025 su Euronext Milan e del 21,9% rispetto al prezzo di chiusura undisturbed sulla Borsa di Hong Kong nella stessa data.
OPPORTUNITÀ DI MONETIZZARE INVESTIMENTO
L’offerta è stata lanciata “al fine di aumentare la partecipazione, offrendo al contempo agli altri azionisti l’opportunità di monetizzare parzialmente il proprio investimento, in un contesto di scarsa liquidità del titolo”. Il controvalore massimo ammonta a a 182.465.014 euro. Qualora il numero di azioni portate in adesione superasse il numero massimo oggetto dell’offerta, il riparto avverrà secondo un criterio proporzionale con Kkcg Maritime che acquisterà da ciascun azionista aderente la stessa percentuale di azioni portate in adesione.