Economia
il commento alle ultime mosse di Pechino

Kallas: "Dalla Cina minaccia a commercio mondiale e industria Ue"

21 Ott 2025 - 01:18
"Le ultime mosse della Cina per usare le catene di approvvigionamento globali come arma rappresentano una minaccia diretta al commercio globale e alla base industriale dell'Unione europea. Le azioni di Pechino rendono ancora più chiaro il motivo per una cooperazione più profonda con i nostri partner, e questo è chiarissimo per tutti". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, annunciando per il mese prossimo un forum ministeriale Indo-pacifico a Bruxelles che riunirà circa 80 delegazioni, "uno dei più grandi incontri diplomatici in Europa quest'anno". 

