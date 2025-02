Juventus fuori dalla Champions League, e oggi il titolo crolla in Borsa

SFUMATI 11 MILIONI DI EURO

La Champions League è la competizione che rende maggiormente al club che riescono a accedere alle fasi finali: la Juventus è uscita prima degli ottavi di finale, e proprio per questo oggi il mercato punisce il titolo. La Borsa, infatti, 'prezza' anche i mancati introiti che, nel caso della Champions, prevedono un premio da parte della Uefa di 11 milioni di euro per chi arriva proprio agli ottavi. Cifra a cui vanno sommati gli incassi dal botteghino allo stadio. Tutti ricavi extra ora sfumati per la Juve, così come per Milan, Atalanta e prima ancora per il Bologna. Delle 5 squadre italiane che quest'anno hanno partecipato alla Champions, infatti, solo l'Inter continua la sua corsa.