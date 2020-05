Italiani ancora più ricchi col coronavirus: depositi bancari aumentati di 30 miliardi

Sembra un paradosso ma sono i numeri a certificare che gli italiani non sono mai stati più ricchi di oggi. Il lockdown ha aumentato in maniera vertiginosa i depositi bancari: +30 miliardi in due mesi con una giacenza media sul conto corrente di 18.753 euro. Se molte famiglie hanno intaccato i propri risparmi per superare questo blocco, molte altre non hanno perso la propria capacità di reddito e durante questa clausura da Covid-19 hanno speso poco rispetto al solito.