Italgas: "Stoccaggio di gas a livelli mai raggiunti prima"

L'attuale livello di stoccaggio di gas italiano ha registrato "livelli mai raggiunti".

Lo ha riferito l'amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo: "Non abbiamo mai avuto prima d'ora nella nostra storia il livello di gas che abbiamo oggi. Ciò è stato determinato per un terzo dal clima invernale più mite e per due terzi dalle misure messe in campo dal governo e dai comportamenti più accorti dei cittadini". La società ha realizzato uno studio sui consumi residenziali nei mesi di novembre e dicembre, da cui risulta che la riduzione è stata del 19%.