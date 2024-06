La Commissione Ue non ha preso ancora alcuna decisione su Ita-Lufthansa e i negoziati sulle ultime proposte messe sul tavolo dalle parti proseguono "fino all'ultimo". È quanto si apprende da fonti comunitarie vicine al dossier. Bruxelles, come già anticipato, punta a decidere entro la prossima settimana. L'annuncio del verdetto è tuttavia atteso tra la fine di giugno e l'inizio del mese successivo, pochi giorni prima della scadenza fissata per il 4 luglio. Negli ultimi giorni si sono registrati "alcuni progressi" ma, secondo le stesse fonti, restano "alcuni nodi" da risolvere per garantire la tutela della concorrenza.