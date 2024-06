Ita-Lufthansa, fonti Ue: "Passi avanti sulle trattative"

Le trattative finali sulle nozze tra Ita e Lufthansa registrano dei "miglioramenti" e la traiettoria "è positiva". Lo riferiscono fonti Ue vicine al dossier, confermando che Bruxelles formulerà il suo orientamento "nei prossimi giorni". L'Antitrust Ue sta valutando gli ultimi dettagli prima di formulare il suo verdetto, atteso in via ufficiale entro il 4 luglio. L’esito dei negoziati, a quanto si apprende, "è ancora aperto". Il carteggio con Lufthansa nei giorni scorsi è stato intenso e si registrano alcuni passi avanti sull'ultimo nodo da sciogliere per ottenere l'ok dell'Ue, cioè i voli di lungo raggio da Fiumicino agli Usa.