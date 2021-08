"Valuteremo candidature per attenuare l'impatto occupazionale" - Per l'avvio delle attività si prevede che l'organico sarà composto da 1.550 dipendenti del personale navigante e da altri 1.250 del personale di terra. Valutando le eventuali candidature degli attuali dipendenti Alitalia, chiarisce Ita, si potrà "concorrere ad attenuare l'impatto occupazionale della finalizzazione del programma liquidatorio dell'amministrazione straordinaria". La possibilità di incrementare in un secondo momento l'organico iniziale, precisa il documento, sarà legata all' "andamento effettivo delle attività e del mercato".

Da giovedì 26 agosto biglietti in vendita - Ita precisa che giovedì 26 agosto avvierà le vendite dei biglietti per i voli a partire dal 15 ottobre, in seguito alle certificazioni ottenute dall'Enac il 18 agosto.

Alitalia: sostituzione o rimborso per i voli dopo il 15 ottobre - Alitalia in amministrazione straordinaria fa intanto sapere che "diffonderà a breve una comunicazione tempestiva e diretta, tramite e-mail, verso i clienti che hanno acquistato voli in partenza dal 15 ottobre. La nota include le istruzioni per la gestione dei biglietti. Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori, verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto". Si apprende inoltre che, dalla mezzanotte del 24 agosto, Alitalia non venderà più biglietti aerei per i voli successivi al 15 ottobre.

L'acquisizione degli asset sarà completata dopo il confronto sindacale - La società intende completare l'acquisizione degli asset Aviation da Alitalia una volta concluso il confronto sindacale e comunque non prima del 7 settembre, secondo quanto scrive nella comunicazione ai sindacati sulla trattativa, che avrà inizio con l'incontro previsto mercoledì.

"L'eventuale intesa vincolante avente ad oggetto l'acquisizione degli asset Aviation verrà perfezionata esaurito il confronto sindacale avviato con la presente comunicazione - scrive infatti il presidente di Ita Alfredo Altavilla -, comunque non prima del 7 settembre, fermo restando che l'avvio della complessiva operatività aziendale è prevista per il 15 ottobre".

Saranno acquisiti 52 aerei - L'intenzione di Ita è di rilevare 52 aerei nella trattativa, conferma la società informando i sindacati che l'obiettivo è "procedere all'acquisizione di alcuni cespiti, materiali e immateriali, dell'amministrazione straordinaria strettamente connessi all'area Aviation e comprensivi di un numero complessivo di 52 aeromobili (di cui 7 Airbus 330, 44 Airbus 320 family, 1 Embraer)". L'acquisizione degli asset consentirà a Ita, si precisa, "di avviare in discontinuità una nuova attività imprenditoriale secondo forme organizzative originali".

Il Cda di Ita ha deliberato di trasformare in vincolante l'offerta non-binding già inviata il 16 agosto all'amministrazione straordinaria di Alitalia.