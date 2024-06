Ita Airways-Lufthansa, prima intesa nell'Ue: sì con condizioni

La Commissione europea sembra dunque pronta a dare il via libera alla cessione della compagnia italiana. Il colosso tedesco punta ad acquisire dall'azionista Mef una quota del 41% di Ita Airways attraverso un aumento di capitale di 325 milioni di euro, per poi salire in una seconda fase al 100% della newco, nata dalle ceneri di Alitalia. Che erano stati fatti passi in avanti con l'Ue era trapelato alla vigilia del G7 a Borgo Egnazia. Le posizioni dell'Ue e di Lufthansa si erano avvicinate anche sull'ultimo nodo da sciogliere, ossia la tutela della concorrenza sui voli a lungo raggio da Fiumicino verso destinazioni del Nord America come Chicago, Washington, San Francisco e Toronto in Canada. Il gruppo di Colonia ha presentato un pacchetto finale di rimedi sulle rotte di lungo raggio volto a tenere i prezzi bassi per i passeggeri su queste tratte.