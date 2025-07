IT Wallet, dall'Isee alla tessera elettorale: nuovi documenti in arrivo sul portafoglio digitale

I due decreti - Le novità per IT Wallet sono contenute in due decreti attuativi in arrivo dai ministeri dell'Economia e della Pubblica amministrazione in arrivo, che definiranno il quadro normativo. Nei provvedimenti vengono definiti inoltre i compiti sia di PagoPA che dell’Istituto Poligrafico Zecca di Stato, che si occuperà di rilasciare gli attestati elettronici dei dati ottenuti dopo autenticazione con carta d'identità elettronica. Nel testo si fa anche riferimento a Soluzioni di IT-Wallet Private per quanto riguarda servizi ulteriori al cittadino.