Retribuzioni, Istat: salari reali inferiori dell'8,8% rispetto al 2021

Il rialzo è trainato soprattutto dalla Pubblica amministrazione, dove l’aumento medio delle buste paga raggiunge il 3,3%, contro il 2,3% nell'industria e il 2,4% nei servizi privati. Tra i comparti che mostrano le crescite più consistenti figurano i ministeri (+7,2%), il settore militare e della difesa (+6,9%) e le attività dei vigili del fuoco (+6,8%), comparti nei quali l’adeguamento contrattuale ha avuto un impatto più marcato negli ultimi mesi. L’Istituto di statistica sottolinea che, nonostante l’incremento nominale delle retribuzioni, il potere d’acquisto dei lavoratori non è ancora tornato ai livelli precedenti la crisi pandemica, complice l'aumento dei prezzi registrato nel triennio 2021-2023.