Istat: a novembre export -2,4%, import -0,6% sul mese

A novembre del 2023 si stima una riduzione su base mensile per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più marcata per le esportazioni (-2,4%) che per le importazioni (-0,6%).

La flessione dell'export riguarda entrambe le aree, Ue (-2,0%) ed extra-Ue (-2,9%). Lo comunica l'Istat diffondendo i dati sul commercio estero. Su base annua, l'export si riduce del 4,4% in termini monetari (da +3,1% di ottobre) e del 6,4% in volume. L'import registra una flessione tendenziale dell'8,9% in valore; contenuta in volume (-0,2%).