Istat, a giugno cala la produzione industriale dell'1%

Mese di giugno in rosso per la produzione industriale italiana. La frenata complessiva è dello 1% sul mese rispetto al mese precedente di maggio. Anche su base annua l'indice generale diminuisce dello 0,6%, comparato al 2025. A evidenziarlo è l'Istat, spiegando che al netto degli effetti di calendario, a giugno l'indice generale diminuisce in termini tendenziali dello 0,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di giugno 2025).
L'Istituto rivela come nella media del secondo trimestre si sia registrata una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. Su base annua "il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata", commenta l'Istat. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie, con esclusione dell'energia.