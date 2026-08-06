Istat, a giugno cala la produzione industriale dell'1%

L'Istituto rivela come nella media del secondo trimestre si sia registrata una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. Su base annua "il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata", commenta l'Istat. La flessione mensile è diffusa ai principali raggruppamenti di industrie, con esclusione dell'energia.