Istat: "A maggio +80mila occupati sul mese, +408mila sul 2024"

A maggio 2025 si registra un aumento di 80mila occupati su aprile e di 408mila su maggio 2024. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso di occupazione sale al 62,9%. Su base mensile, la crescita di occupati e disoccupati si associa al calo degli inattivi. Sale anche il tasso di disoccupazione, al 6,5% mentre il tasso di inattività cala al 32,6%. In Italia a maggio risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record dall'inizio delle serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia (gennaio 2020). I disoccupati sono un milione 691mila, in aumento di 113mila unità su aprile e di 15mila su maggio 2024.