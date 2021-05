Istat, Blangiardo: mai osservata una quota così alta di poveri

ansa

"In Italia, nel 2020 la quota di poveri raggiunge i livelli più alti mai osservati". Lo afferma il presidente dell'Istat, Gian Carlo Blangiardo, aggiungendo: "La povertà è aumentata, e forse questo è l'elemento più drammatico, soprattutto al Nord e soprattutto in corrispondenza delle situazione in cui c'era la persona di riferimento della famiglia occupata" con "circa un milione di persone" che si sono aggiunte ai poveri in senso assoluto".