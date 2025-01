L'Istat: in aumento il potere d'acquisto ma cala la propensione al risparmio

Nel terzo trimestre 2024, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è cresciuto dello 0,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,6%. Lo stima l'Istat osservando che "Il potere d'acquisto delle famiglie, pur segnando uno sviluppo più contenuto rispetto ai periodi precedenti, risulta in crescita per il settimo trimestre consecutivo". D'altra parte, osserva sempre l'Istat "la propensione al risparmio diminuisce congiunturalmente, ma in termini tendenziali prosegue il suo sentiero di crescita". Questa "è stata pari al 9,2%, in diminuzione di 0,8 punti percentuali sul trimestre precedente".