iRobot perde il controllo dell’azienda e passa sotto la guida cinese

DAL VANTAGGIO DI MERCATO ALLA COMPETIZIONE GLOBALE

iRobot ha costruito il mercato dei robot aspirapolvere quando il settore non esisteva. Per anni il marchio Roomba ha beneficiato di un vantaggio tecnologico e di una forte riconoscibilità. Ma con la maturazione del mercato, la competizione si è spostata su fattori diversi. Prezzo, capacità produttiva e velocità di innovazione sono diventati centrali. In questo scenario, i produttori cinesi hanno accelerato. Aziende come Roborock, Dreame ed Ecovacs hanno sviluppato modelli sempre più avanzati, integrando funzioni di aspirazione e lavaggio, mappature evolute e sistemi automatici di gestione. Grazie a una struttura industriale integrata e a volumi elevati, hanno offerto prodotti tecnologicamente competitivi a prezzi inferiori. Il risultato è stato un progressivo spostamento della domanda, con una compressione dei margini per iRobot e una perdita di quote nei mercati chiave.