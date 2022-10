Investire su mobilità del futuro, energie rinnovabili e titoli correlati all'inflazione con tre ETN di Societe Generale

Prima la pandemia poi l'invasione russa dell'Ucraina. Questi due eventi hanno funzionato da acceleratori per tendenze che già erano in atto e che hanno così ricevuto una spinta decisiva. Prendiamo, per esempio, il tema della

sostenibilità

inflazione

deglobalizzazione

. La sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili era già importante prima della guerra in Europa. L'invasione russa dell'Ucraina, con la conseguente crisi energetica, ha reso ancora più urgente spingere con decisione verso la transizione energetica. Un altro esempio: l', diventata la prima preoccupazione sui mercati, sebbene già da qualche anno stiamo assistendo al fenomeno della “”, il superamento cioè della globalizzazione attraverso l'incentivazione dei mercati locali e la ridefinizione delle catene produttive. L'enorme mole di denaro immesso dalle banche centrali metteva a rischio il sistema di prezzi ai quali eravamo abituati.

INVESTIRE SULLE TENDENZE DOMINANTI

Societe Generale

tendenze dominanti

mobilità del futuro

energie rinnovabili

tasso di inflazione elevato

ha pensato a tre nuovi prodotti tematici per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione alle. Il primo è sulla(Solactive Smart Mobility EUR Index CNTR), il secondo sulle società europee attive nelle(SGI European Renewable Energy Index) e il terzo su quelle realtà in grado di capitalizzare i contesti caratterizzati da un(SGI Inflation Proxy Index CNTR). Prima di descrivere nel dettaglio questi prodotti, vediamo cosa è un ETN.

COS'È UN ETN

ETN

ETN di Societe Generale

Un(Exchange Traded Notes) è un prodotto finanziario che permette agli investitori di ottenere un'esposizione ad un determinato sottostante, come ad esempio un indice azionario. Quando il sottostante è una materia prima, per esempio l'oro o il petrolio, si parla invece di ETC (Exchange Traded Commodities). Glipossono replicare l'andamento del sottostante in maniera lineare, senza leva, oppure possono prevedere leve giornaliere, Long o Short. Gli ETN di Societe Generale sono quotati e negoziati sul mercato ETFplus di Borsa Italiana, lo stesso segmento degli ETF. Non sono previste commissioni di entrata e uscita e di performance ed è possibile acquistare o vendere l'ETN in qualsiasi momento. Sono previste delle “commissioni emittente”, che hanno un impatto sul prodotto simile alle commissioni di gestione di un ETF.

UN ETN PER LA MOBILITÀ DEL FUTURO

Societe Generale

mobilità del futuro

auto sostenibili

La mobilità del futuro sarà sempre più smart.ha emesso un ETN che punta a replicare l'andamento dell'indice azionario Solactive Smart Mobility EUR Index CNTR. Con una commissione annua dello 0,8% (codice ISIN XS2425320236 ), questo ETN non ha una scadenza predefinita ed offre un'esposizione a titoli azionari di società che forniscono prodotti e/o servizi connessi al tema della. Nel dettaglio, le società presenti nell'indice fanno parte dei settori della guida autonoma e dei componenti smart, della produzione di batterie, delle infrastrutture di ricarica, delle, dei comparti dell'idrogeno, della micromobilità e delle infrastrutture di trasporto pubblico.

INVESTIRE NELLE FONTI RINNOVABILI A LIVELLO EUROPEO

gas russo.

risparmiare energia

transizione energetica

Societe Generale

L'Europa ha bisogno di rendersi indipendente dalL'Italia ha già notevolmente ridotto l'approvvigionamento da Mosca. Per proseguire su questa strada, serve accelerare sul versante della produzione di energia da fonti rinnovabili. In quest'ottica si inserisce il REPowerEU, il piano della Commissione europea nato con tre obiettivi:, accelerare il processo die diversificare le fonti di approvvigionamento. L'ETN disull'energia rinnovabile (codice ISIN), è uno strumento finanziario negoziato sul segmento ETFplus di Borsa Italiana che punta a replicare passivamente, al lordo della commissione annua dello 0,5%, l'andamento dell'indice azionario SGI European Renewable Energy Total Return Index in EUR, un indice che fornisce un'esposizione ai maggiori titoli azionari di società europee che sono significativamente connesse allo sviluppo dell'energia rinnovabile.

L'INFLAZIONE COME OPPORTUNITÀ

inflazione

materie prime

La corsa dei prezzi non si ferma con l'che ha raggiunto il 9% in Italia, un livello che non toccava dal 1983. Ci sono comparti produttivi che riescono meglio di altri ad adattarsi al nuovo scenario inflazionistico. I titoli di quelle aziende che sono correlati positivamente con l'andamento dei prezzi vengono definiti “inflation proxy” e includono azioni dei produttori di, del settore industriale e le società legate a gas e petrolio ma anche aziende di software e IT. Senza scadenza predefinita, l'SG ETN su Inflation Proxy (codice ISIN, commissioni fissate allo 0,8% annuo) è uno strumento finanziario negoziato sul segmento ETFplus di Borsa Italiana che punta a replicare passivamente l'andamento dell'indice azionario SGI Inflation Proxy. Si tratta di un indice sviluppato da Societe Generale che comprende un paniere di 100 società che presentano le maggiori correlazioni positive a determinati indicatori dell'andamento dell'inflazione. L'aggiornamento della composizione del paniere e dei pesi nell'indice avviene con frequenza trimestrale. — Il presente articolo è stato preparato da Financialounge.com, in completa autonomia e riflette quindi le opinioni e le valutazioni dell'editore stesso. La pubblicazione è sponsorizzata da Societe Generale che potrebbe essere controparte di operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trattati nel presente articolo. Il presente articolo ha finalità di carattere meramente pubblicitario. Le opinioni, i commenti e i giudizi ivi contenuti hanno solamente natura informativa. Nulla di quanto contenuto in questo articolo deve intendersi come sollecitazione o offerta, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione ad intraprendere qualsiasi investimento nei prodotti finanziari che ne sono oggetto. L'investitore o potenziale investitore non dovrà basare la propria decisione di investire in un prodotto esclusivamente sulle informazioni fornitegli nel presente articolo bensì dovrà analizzare autonomamente i vantaggi ed i rischi del prodotto sotto gli aspetti finanziario, legale, fiscale e contabile rivolgendosi, se lo riterrà opportuno, ai propri consulenti specializzati o ad altri professionisti competenti. Fatti salvi gli obblighi di legge, né Societe Generale né Financialounge.com potranno essere ritenuti responsabili delle conseguenze finanziarie o di altra natura derivanti dall'investimento nei prodotti. La vendita dei prodotti ad alcuni soggetti o in alcuni paesi potrebbe essere subordinata a restrizioni normative.