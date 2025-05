Intesa Sanpaolo, utile oltre le stime nel primo trimestre. Obiettivo 2025 a 9 miliardi

DIVIDENDI IN AUMENTO PER GLI AZIONISTI

Presentando la trimestrale Intesa ha annunciato anche un "significativo" ritorno cash per gli azionisti. Nel primi tre mesi di quest'anno sono maturati 1,8 miliardi di euro, che si aggiungono ai 3 miliardi di saldo dividendi 2024 da pagare a maggio e al buyback da 2 miliardi di euro da avviare a giugno. Prevista una forte distribuzione di valore: payout ratio cash pari al 70% dell'utile netto consolidato per ciascun anno del Piano di Impresa, con un aumento del dividendo per azione relativo al 2025 rispetto all'importo relativo al 2024 e un'ulteriore distribuzione per il 2025 da quantificare quando verranno approvati i risultati annuali.