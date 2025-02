Intesa Sanpaolo da record rivede al rialzo il target per il 2025 oltre i 9 miliardi di utile

Un anno da record, il 2024, per Intesa Sanpaolo. E le aspettative per il 2025 sono ancora superiori. L’anno scorso si è chiuso con un utile netto di 8,7 miliardi, in crescita del 12,2% rispetto al 2023 e superiore alle previsioni: la guidance della società era oltre gli 8,5 miliardi e gli analisti se ne attendevano circa 8,6. Per l’anno appena iniziato Intesa ha rivisto al rialzo il target, già migliorato in occasione dell'ultima trimestrale: l'utile ora è visto “ben oltre i 9 miliardi” a fronte della stima di fine ottobre di circa 9 miliardi.