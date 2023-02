Intesa G7-Australia su soglia a prodotti petroliferi russi

Il G7 e l'Australia hanno raggiunto un accordo sui massimali di prezzo per i prodotti petroliferi russi, dopo che un annuncio simile è arrivato dall'Ue.

Sono previsti due livelli di prezzo, 100 dollari al barile per i carburanti più costosi come il diesel e 45 dollari per i prodotti di qualità inferiore come l'olio combustibile, si legge nel comunicato, aggiungendo che la politica mira "a impedire alla Russia di trarre profitto dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina" e a sostenere la stabilità dei mercati energetici.