Intelligenza Artificiale, appello di aziende e ricerca: "L'Ue cambi rotta"

Un "cambiamento di rotta" dell'Ue sull'Intelligenza Artificiale per "non restare esclusa dai grandi benefici di una tecnologia aperta in grado di accelerare la crescita economica e la ricerca". È l'appello di circa 50 aziende e ricercatori europei - tra cui EssilorLuxottica, Prada, Pirelli, Exor Group, Meta, Spotify - in una lettera aperta che chiede "decisioni rapide, armonizzate, coerenti e chiare". Si chiede di usare i dati europei per l'addestramento dell'IA a beneficio dei cittadini che, altrimenti, saranno "privati dei progressi di cui godono invece Stati Uniti, Cina e India".