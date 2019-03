Inps: quasi 4 milioni di pensioni assistenziali, 45,7% sono al Sud

Le pensioni assistenziali in Italia all'inizio del 2019 sono 3.959.858, il 22% del totale di quelle esistenti, escluso il pubblico impiego. Lo rileva l'Inps nel suo Osservatorio, precisando che il 45,7% è erogato al Sud. Il numero di prestazioni assistenziali ogni mille residenti è pari a 105 in Calabria, 95 in Sardegna, 94 in Sicilia e 44 in Emilia Romagna. In Trentino e Valle d'Aosta meno del 30%, ma si considerano solo gli assegni sociali.