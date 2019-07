Inps: nel 2018 contributi evasi per 1 mld | Di Maio: presto 5mila assunzioni

Nell'attività di vigilanza ispettiva dell'Istituto di previdenza risultano inoltre 17.710 ispezioni effettuate nel 2018, con l'identificazione di 14.034 aziende irregolari, 5.171 lavoratori in nero e 37.552 irregolari.



Di Maio: "Oltre 5mila assunzioni" - Luigi Di Maio comunica via Facebook che "oltre 5mila assunzioni sono in arrivo all'Inps! Le annuncerà insieme al presidente Pasquale Tridico a Roma e in diretta Facebook". All'Inps avevano in precedenza precisato che, tra gli obiettivi triennali, c'è anche "la formazione delle necessarie nuove assunzioni".