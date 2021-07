Inps, assegno temporaneo per figli: già 75mila richieste

ansa

A meno di due giorni dall'apertura della procedura per l'assegno temporaneo sul sito dell'Inps, sono pervenute già 75mila domande riferite in totale a oltre 125mila minori. L'87% delle richieste è stato inoltrato on line direttamente dai cittadini. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre. Il termine è anticipato al 30 settembre pe chiedere gli arretrati a partire dal 1° luglio.