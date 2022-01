Inps: arriva "Pensami", il servizio per conoscere la pensione futura

ansa

In linea con la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e sempre più vicini al cittadino, l'Inps ha messo a disposizione sul proprio sito l'applicativo "Pensami" (pensione a misura) per affiancare e accompagnare gli utenti a comprendere il proprio futuro pensionistico. L'applicativo "Pensami" è uno strumento di consulenza pre-login, con il quale l'utente può visualizzare i possibili scenari pensionistici che gli si prospettano. Seguendo un percorso digitale modulare favorisce lo sviluppo della cultura previdenziale ed è in grado di orientare l'utente tra le diverse possibilità legate alla sua particolare posizione.