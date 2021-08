Inps: a luglio 1,37 milioni di famiglie con Reddito di cittadinanza

ansa

Sono oltre 1,37 milioni le famiglie che hanno ricevuto a luglio il Reddito o la pensione di cittadinanza per un totale di oltre tre milioni (3.071.475) di persone coinvolte. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul Reddito, sottolineando come l'importo medio a famiglia sia stato di 548,59 euro per una spesa complessiva di 754,8 milioni, sui massimi degli ultimi mesi.