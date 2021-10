12 ottobre 2021 11:07

Bonus, più di un miliardo di euro di incentivi ancora non utilizzati

Equivalgono a più di un miliardo di euro i bonus che non sono mai stati realmente utilizzati. Il grosso dovrebbe arrivare dall'assegno temporaneo per i figli, in pista da luglio, per il quale era stata prevista per questo anno una spesa pari a 1,5 miliardi di euro: a fine settembre lo avevano richiesto poco più di 400mila famiglie, per 700mila minori, e ce ne sono altrettante che già percepiscono il reddito di cittadinanza e che hanno diritto all'aiuto ma che non hanno presentato domanda. Un altro incentivo, in scadenza alla fine dell'anno: su quasi 1,9 milioni di voucher generati (per un controvalore di 829milioni di euro) ne risultano spesi il 60% circa: più di 700mila nuclei, pur avendo ottenuto lo sconto per le vacanze in Italia, non lo ha ancora sfruttato, e così ci sono oltre 300 milioni di euro che, se non saranno utilizzati nei prossimi 2 mesi, potranno essere sfruttati per altri scopi. E proprio su questi scopi farà chiarezza la legge di bilancio in dirittura d'arrivo.