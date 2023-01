Inflazione, nel 40% delle famiglie a salvare i bilanci sono i nonni

Tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, il 63% dichiara che sono un fattore determinante per contribuire al reddito familiare

È quanto emerge da una rilevazione di Coldiretti , divulgata in occasione dell'assemblea dei Senior della Coldiretti, la più grande associazione italiana di pensionati. Tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, il 63% dichiara che i nonni sono un fattore determinante per contribuire al reddito familiare, mentre il 22% guarda loro come un valido aiuto per accudire i propri figli, risparmiando su doposcuola e baby sitter.

Il 15% infine, trova un aiuto a livello lavorativo soprattutto per chi ha un'attività, dall'agricoltura all'artigianato, al commercio, beneficiando dell'esperienza accumulata da chi è in pensione. Come nella migliore tradizione agricola, ricorda la Coldiretti, la presenza degli anziani è quasi sempre considerata un valor aggiunto all'interno di un welfare familiare che deve fare i conti con la gestione delle risorse economiche disponibili, ma anche con il tempo per i figli in situazioni dove spesso entrambi i genitori sono fuori casa per lavoro.

"Considerata per anni a torto come una forma arcaica da superare, la presenza degli anziani all'interno della famiglia si sta dimostrando fondamentale per molti cittadini" afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "la solidarietà tra generazioni è un modello vincente per vivere e stare bene insieme e non un segnale di arretratezza sociale e culturale come è stato spesso affermato".